29 врачей и медсестер Севастополя получили правительственные награды

Ко дню медицинского работника почётными грамотами правительства Севастополя награждены 29 работников здравоохранения города.
В списке награжденных:
Бондарев Сергей Николаевич – заведующий отделением, врач-психиатр ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Винниченко Николай Иванович – врач-кардиолог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Войтенко Елена Николаевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Гудкова Светлана Юрьевна – заведующая отделением, врач психиатр-нарколог ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Диогенова Александра Павловна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Яременко Алексей Николаевич – врач-уролог ГБУ “Городская больница №9”
Зайцева Галина Фёдоровна – врач-инфекционист городской инфекционной больницы
Зурначан Галина Евгеньевна – врач акушер-гинеколог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Иванникова Анастасия Владимировна – заведующая отделением, врач-психиатр ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Ипатова Ирина Вячеславовна – главная медицинская сестра ГБУ “Городская больница №9”
Касьянова Лариса Степановна – главный врач ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Комаристова Ольга Анатольевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Кравец Людмила Кузьминична – врач-педиатр детской поликлиники №2
Куприянова Алевтина Вячеславовна – заместитель главного врача ГБУ “Городская больница №9”
Линтекова Марина Викторовна – заместитель главного врача ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Лученко Валентина Михайловна – врач-невролог ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Макиенко Анна Леонидовна – заведующая хирургическим отделением поликлиники №3 ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Митина Нонна Аркадьевна – врач-фтизиатр детского амбулаторного отделения севастопольского противотуберкулёзного диспансера
Никольский Вячеслав Юрьевич – главный врач стоматологической поликлиники №1
Оленченко Татьяна Николаевна – заведующая отделением, врач УЗД ГБУ “Городская больница №9”
Позднякова Наталья Анатольевна – заведующая клиникой диагностической лаборатории ГБУ “Городская больница №9”
Попович Николай Константинович – врач травматолог-ортопед ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Пугачёв Александр Николаевич – заведующий отделением, врач-психиатр ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”
Сенченко Василий Сергеевич – заведующий хирургическим отделением ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Серова Елена Леонидовна – врач-стоматолог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Супениченко Юрий Евгеньевич – врач-уролог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Токарев Олег Анатольевич – заведующий отделением ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Харченко Елена Васильевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Ширинский Александр Александрович – врач-нейрохирург ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”
Ко Дню города награждены также:
Дымкова Галина Львовна – начальник отдела организации предоставления льгот департамента труда и социальной защиты населения Севастополя
Ксендз Алексей Николаевич – главный специалист-эксперт главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя
Ламизова Юлия Александровна – главный специалист-эксперт департамента городского хозяйства Севастополя
Рощина Елена Владимировна – главный государственный инспектор главного контрольного управления Севастополя
Хазанов Дмитрий Маркович – начальник управления базовых отраслей экономики департамента экономического развития Севастополя
Источник: Вести Севастополя