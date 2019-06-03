29 врачей и медсестер Севастополя получили правительственные награды

3 июня 2019    
29 врачей и медсестер Севастополя получили правительственные награды

Ко дню медицинского работника почётными грамотами правительства Севастополя награждены 29 работников здравоохранения города.

В списке награжденных:

Бондарев Сергей Николаевич – заведующий отделением, врач-психиатр ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Винниченко Николай Иванович – врач-кардиолог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Войтенко Елена Николаевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Гудкова Светлана Юрьевна – заведующая отделением, врач психиатр-нарколог ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Диогенова Александра Павловна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Яременко Алексей Николаевич – врач-уролог ГБУ “Городская больница №9”

Зайцева Галина Фёдоровна – врач-инфекционист городской инфекционной больницы

Зурначан Галина Евгеньевна – врач акушер-гинеколог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Иванникова Анастасия Владимировна – заведующая отделением, врач-психиатр ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Ипатова Ирина Вячеславовна – главная медицинская сестра ГБУ “Городская больница №9”

Касьянова Лариса Степановна – главный врач ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Комаристова Ольга Анатольевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Кравец Людмила Кузьминична – врач-педиатр детской поликлиники №2

Куприянова Алевтина Вячеславовна – заместитель главного врача ГБУ “Городская больница №9”

Линтекова Марина Викторовна – заместитель главного врача ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Лученко Валентина Михайловна – врач-невролог ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Макиенко Анна Леонидовна – заведующая хирургическим отделением поликлиники №3 ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Митина Нонна Аркадьевна – врач-фтизиатр детского амбулаторного отделения севастопольского противотуберкулёзного диспансера

Никольский Вячеслав Юрьевич – главный врач стоматологической поликлиники №1

Оленченко Татьяна Николаевна – заведующая отделением, врач УЗД ГБУ “Городская больница №9”

Позднякова Наталья Анатольевна – заведующая клиникой диагностической лаборатории ГБУ “Городская больница №9”

Попович Николай Константинович – врач травматолог-ортопед ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Пугачёв Александр Николаевич – заведующий отделением, врач-психиатр ГБУ “Севастопольская городская психиатрическая больница”

Сенченко Василий Сергеевич – заведующий хирургическим отделением ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Серова Елена Леонидовна – врач-стоматолог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Супениченко Юрий Евгеньевич – врач-уролог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Токарев Олег Анатольевич – заведующий отделением ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Харченко Елена Васильевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Ширинский Александр Александрович – врач-нейрохирург ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Ко Дню города награждены также:

Дымкова Галина Львовна – начальник отдела организации предоставления льгот департамента труда и социальной защиты населения Севастополя

Ксендз Алексей Николаевич – главный специалист-эксперт главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя

Ламизова Юлия Александровна – главный специалист-эксперт департамента городского хозяйства Севастополя

Рощина Елена Владимировна – главный государственный инспектор главного контрольного управления Севастополя

Хазанов Дмитрий Маркович – начальник управления базовых отраслей экономики департамента экономического развития Севастополя 

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Россияне назвали лучший аэропорт Москвы
Россияне назвали лучший аэропорт Москвы

Российские туристы выбрали лучший аэропорт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Ozon.travel, поступившем в редакцию …


ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и …


В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции
В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

В Керчи скончался ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней участник Керченско-феодосийской десантной операции Александр Лубенцов. Соболезнования родным и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info