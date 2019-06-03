29 врачей и медсестер Севастополя получили правительственные награды

3 июня 2019

Ширинский Александр Александрович – врач-нейрохирург ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Харченко Елена Васильевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Токарев Олег Анатольевич – заведующий отделением ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Супениченко Юрий Евгеньевич – врач-уролог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Серова Елена Леонидовна – врач-стоматолог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Сенченко Василий Сергеевич – заведующий хирургическим отделением ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Попович Николай Константинович – врач травматолог-ортопед ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Макиенко Анна Леонидовна – заведующая хирургическим отделением поликлиники №3 ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Комаристова Ольга Анатольевна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Зурначан Галина Евгеньевна – врач акушер-гинеколог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Диогенова Александра Павловна – старшая медицинская сестра ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

Винниченко Николай Иванович – врач-кардиолог ГБУ “Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова”

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