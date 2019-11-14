29 миллионов рублей взыскали с алиментщиков судебные приставы Севастополя

Это данные с начала года. Их сообщила в студии «Вести ФМ» начальник отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления Федеральной службы судебных приставов России по Севастополю Наталия Процюк.

По ее словам, не последнюю роль при взыскании задолженностей по алиментам играют временные ограничения, наложенные на неплательщиков.

«Так в отношении должников-алиментщиков действует ограничение в праве выезда за пределы России. С начала года в результате применения данной меры принудительного исполнения удалось взыскать в пользу детей более 6 миллионов рублей. А в праве управления автотранспортными средствами действует около 200 ограничений. С начала года за счет применения данной меры взыскано более 1 миллиона рублей задолженности по алиментам», – сообщила Процюк.

Эти средства выплачены должниками своим несовершеннолетним детям в результате применения мер принудительного исполнения. Здесь не учтены суммы, которые люди платят в добровольном порядке, но под контролем приставов.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь