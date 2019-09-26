29 сентября откроется фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»

26 сентября 2019     15
29 сентября откроется фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»

Праздник продлится до 6 октября и будет состоять из множества мероприятий.

«Основная точка культурно-развлекательных мероприятий будет находиться на территории набережной Корнилова, в районе памятника затопленным кораблям. Каждый желающий сможет прийти и насладиться гонками под парусом и завершить летний сезон ярким событием», – рассказал начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

В течение восьми дней жители и гости города смогут увидеть парад яхт вдоль набережной, выступление флайбордистов и музыкальных групп. Кроме того, всю неделю в акватории Севастопольской бухты будут проходить состязания яхтсменов и виндсёрферов.

В завершении фестиваля, с 3 по 6 октября, у памятника затопленным кораблям состоится Открытая международная регата Sevastopol International Cup. В ней примут участие около 100 спортсменов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Мадуро опубликовал ролик прогулки по Красной площади
Мадуро опубликовал ролик прогулки по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой и делегацией прогулялся по Красной площади в Москве. Видеоролик был опубликован на …


Раскопки Четвёртого бастиона станут музеем к 2020 году
Раскопки Четвёртого бастиона станут музеем к 2020 году

В разработке концепции музея примут участие учёные РАН. Найденные археологами остатки стен Четвёртого бастиона, который был построен накануне Первой обороны …


29 сентября откроется фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»
29 сентября откроется фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»

Праздник продлится до 6 октября и будет состоять из множества мероприятий. «Основная точка культурно-развлекательных мероприятий будет находиться на территории набережной …


Семь потерь для РПЛ, голы Погребняка и три серии пенальти: итоги матчей 1/16 финала Кубка России
Семь потерь для РПЛ, голы Погребняка и три серии пенальти: итоги матчей 1/16 финала Кубка России

В России состоялись матчи 1/16 финала Кубка страны по футболу. Главной сенсацией стал вылет действующего обладателя трофея «Локомотива», который на …


Действующий обладатель Олимп Кубка России «Локомотив» вылетел из турнира
Действующий обладатель Олимп Кубка России «Локомотив» вылетел из турнира

Московский «Локомотив» уступил калининградской «Балтике» в матче 1/16 финала Олимп Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла 25 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты