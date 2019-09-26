29 сентября откроется фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса»

Праздник продлится до 6 октября и будет состоять из множества мероприятий.

«Основная точка культурно-развлекательных мероприятий будет находиться на территории набережной Корнилова, в районе памятника затопленным кораблям. Каждый желающий сможет прийти и насладиться гонками под парусом и завершить летний сезон ярким событием», – рассказал начальник Управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

В течение восьми дней жители и гости города смогут увидеть парад яхт вдоль набережной, выступление флайбордистов и музыкальных групп. Кроме того, всю неделю в акватории Севастопольской бухты будут проходить состязания яхтсменов и виндсёрферов.

В завершении фестиваля, с 3 по 6 октября, у памятника затопленным кораблям состоится Открытая международная регата Sevastopol International Cup. В ней примут участие около 100 спортсменов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь