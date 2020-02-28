29 февраля в Севастополе выберут самую красивую девушку

28 февраля 2020     36
29 февраля в Севастополе выберут самую красивую девушку

Красавица, женитьба, праздник. Такой знакомый многим жизненный сценарий на этих выходных воплотят на разных сценах и площадках севастопольские учреждения культуры. В городе в 25-й раз выберут самую красивую девушку, артисты театра Луначарского покажут со стороны семейную историю молодожен, а Балаклава приглашает масштабно отметить праздник Масленицы. Подробнее – в рубрике “Афиша”. 

29 февраля в 19.00 в СЦКИ конкурс «Севастопольская красавица»

За 25 лет для многих девушек старт в городском конкурсе дал возможность добиться успеха на подиуме. На этот раз за звание главной красавицы будут соревноваться 14 девушек, а победительница получит корону ручной работы от севастопольского дизайнера.

29 февраля в 19.00 в ДКР концерт «Résonance»

Это не опера, конечно, но классика – однозначно. Программа в этот раз называется «Old Shool», будут каверы рок-хитов, конечно, электронное звучание и симфоническое исполнение.

1 марта в 18.30 в театре им А.В. Луначарского комедия-сказка «Охота жениться»

У Василия Шукшина эта история называлась «Точка зрения», а в исполнении артистов драматического театра им. Луначарского комедия-сказка «Охота жениться».  

1 марта в 12.00 в сквере Балаклавского рудоуправления, ул. Новикова, 12 – праздник «Широкая Масленица»

На ярмарку с народными гуляниями, на славянские забавы с играми и шутками, на блины и чай из самовара приглашают всех желающих в Балаклаву. Кроме уличной еды и развлечений на свежем воздухе, выступят творческие коллективы.

 Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь

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