30 интерактивных развлечений были доступны посетителям «Технофеста»

9 октября 2019     19
30 интерактивных развлечений были доступны посетителям «Технофеста»

Сегодня на площади Нахимова технических новинок больше, чем в топовом электронном магазине. 11 площадок, более 30 интерактивных развлечений.

Начать можно, например, с вот этой видеоплатформы. Она снимает картинку в 360 градусов.

Теперь скачать и разместить на странице в Instagram. Количество постов под хэштегами Технофеста быстро превысило тысячу. Снимок из кресла пилота штурмовика ИЛ-2 или с боевым роботом – как минимум 100 лайков. Но некоторое не получится снять, только увидеть.

«У нас сегодня очень много виртуальных очков, с помощью которых можно переместить в любую точку мира. Но самое интересное – это то, что ребята могут прямо сейчас прыгнуть с небоскрёба! Это очень интересное зрелище», – делится организатор фестиваля «Технофест».

Вестибулярный аппарат такого коварства не ожидает – ощущения, которые в реальности лучше не проверять.

Дополненная реальность сейчас один из самых главных трендов, причём не только в науке, но и в развлечениях. Можно с помощью одного взмаха руки оказаться в городе будущего, на Эйфелевой башне или просто выбрать красивый фон для фотографии. А потом одним щелчком руки распечатать фотографию.

С VR-технологиями за детское внимание борется робототехника. Причудливый узор из игры и науки – всё это можно собрать самому, пусть бы даже из конструктора лего. А потом оживить.

Фестиваль – технологическое обрамление для финального дня проекта «Кампус молодёжных инноваций». Триста школьников из России, Белоруссии и Молдовы всего один день ходили по Севастополю и за неделю создали для города инфраструктурные проекты по пяти областям: здравоохранение, городская среда, туризм, образование, экосистема. Призовых мест тоже пять.

Они придумали, как оптимизировать маршруты для скорой помощи, персональные туристические проекты, умные счётчики в домах. Реализация идей теперь – за организаторами.

«Уже более детально проработанные проекты мы вскоре увидим на наших профильных сменах, когда ребята приедут, представят их. И мы посмотрим, если они будут интересны заказчикам города Севастополя, то, возможно, они будут реализованы здесь», – считает идеолог проекта «Кампус молодёжных инноваций» Ольга Солдатова.

Победителей проекта теперь ждут в Москве. За их творчеством уже сейчас можно следить по хэштегу #технофест.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России
Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России

О том, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства, сообщило РИА …


Депутаты Госдумы получают деньги за простое заверение законов или же отсутствие на заседаниях?
Депутаты Госдумы получают деньги за простое заверение законов или же отсутствие на заседаниях?

Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала «за» обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в «заверителей», делают вывод …


Московские специалисты проводят мастер-классы для севастопольских врачей
Московские специалисты проводят мастер-классы для севастопольских врачей

Доктора медицинских наук делятся с коллегами опытом в области хирургии, гинекологии и урологии. Московские врачи прибыли в Севастополь, чтобы провести …


За превышением скорости на трассах Севастополя начала следить новая система контроля
За превышением скорости на трассах Севастополя начала следить новая система контроля

На тестовом участке Балаклавского шоссе водителю может прийти сразу два штрафа, если он проехал одну камеру и решил дать газу. …


Баскетболист забросил первый трехочковый в карьере и «взорвал» зал
Баскетболист забросил первый трехочковый в карьере и «взорвал» зал

bleacherreport / Instagram Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия Севенти Сиксерс» Бен Симмонс забросил первый трехочковый в карьере во …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты