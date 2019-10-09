30 интерактивных развлечений были доступны посетителям «Технофеста»

Сегодня на площади Нахимова технических новинок больше, чем в топовом электронном магазине. 11 площадок, более 30 интерактивных развлечений.

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Начать можно, например, с вот этой видеоплатформы. Она снимает картинку в 360 градусов.

Теперь скачать и разместить на странице в Instagram. Количество постов под хэштегами Технофеста быстро превысило тысячу. Снимок из кресла пилота штурмовика ИЛ-2 или с боевым роботом – как минимум 100 лайков. Но некоторое не получится снять, только увидеть.

«У нас сегодня очень много виртуальных очков, с помощью которых можно переместить в любую точку мира. Но самое интересное – это то, что ребята могут прямо сейчас прыгнуть с небоскрёба! Это очень интересное зрелище», – делится организатор фестиваля «Технофест».

Вестибулярный аппарат такого коварства не ожидает – ощущения, которые в реальности лучше не проверять.

Дополненная реальность сейчас один из самых главных трендов, причём не только в науке, но и в развлечениях. Можно с помощью одного взмаха руки оказаться в городе будущего, на Эйфелевой башне или просто выбрать красивый фон для фотографии. А потом одним щелчком руки распечатать фотографию.

С VR-технологиями за детское внимание борется робототехника. Причудливый узор из игры и науки – всё это можно собрать самому, пусть бы даже из конструктора лего. А потом оживить.

Фестиваль – технологическое обрамление для финального дня проекта «Кампус молодёжных инноваций». Триста школьников из России, Белоруссии и Молдовы всего один день ходили по Севастополю и за неделю создали для города инфраструктурные проекты по пяти областям: здравоохранение, городская среда, туризм, образование, экосистема. Призовых мест тоже пять.

Они придумали, как оптимизировать маршруты для скорой помощи, персональные туристические проекты, умные счётчики в домах. Реализация идей теперь – за организаторами.

«Уже более детально проработанные проекты мы вскоре увидим на наших профильных сменах, когда ребята приедут, представят их. И мы посмотрим, если они будут интересны заказчикам города Севастополя, то, возможно, они будут реализованы здесь», – считает идеолог проекта «Кампус молодёжных инноваций» Ольга Солдатова.

Победителей проекта теперь ждут в Москве. За их творчеством уже сейчас можно следить по хэштегу #технофест.

Евгения Квашнина, Михаил Шурмель, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь