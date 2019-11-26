30-летний житель Первомайского осужден за разбой

Трижды судимый житель поселка Первомайское приговорен к очередному сроку. Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю собрало достаточные доказательства для того, чтобы суд вынес молодому человеку обвинительный приговор.

Летом прошлого года в Первомайском обвиняемый залез в квартиру, где жили двое братьев 21 года и 15 лет. Молодой человек разбудил старшего и дважды ударил его ножом, чтобы тот рассказал, где дома хранятся деньги. Братья отдали злоумышленнику почти 35 тысяч рублей.

С места происшествия мужчина скрылся, но по горячим следам его задержали оперативники. Первомайский районный суд приговорил злоумышленника к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь