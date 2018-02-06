30-я батарея – вросший в Севастополь линкор

В прошлом году руководство министерства обороны России объявило о том, что филиал парка “Патриот” в Севастополе планируется разместить на трех площадках – в районе Константиновской и Михайловской казематированных батарей, в Балаклаве и в районе 30-й бронебашенной береговой батареи. Первые работы по созданию парка начались в начале лета прошлого года как раз в районе 30-ки – на территории прилегающего к форту военного городка. Планируется, что батарея станет частью “Патриота” и, по заявлению военных, ее изюминкой. Сегодня 30-я береговая батарея входит в состав центра материально-технического обеспечения Черноморского флота и находится на консервации. Однако при необходимости она может быть приведена в боевую готовность. Вход на территорию комплекса для простых обывателей закрыт, объект охраняют контрактники.

Достать дрэдноут

Своим появлением на свет крупнокалиберные дальнобойные береговые батареи обязаны мощным артиллерийским кораблям начала ХХ века. Тогда вооружение русских береговых батарей было маломощным и по дальности стрельбы, и по калибру. Без поддержки флота они не представляли угрозы для вражеских линкоров, как показала практика русско-японской войны. После разгрома русского флота в Цусимском сражении японские броненосцы и крейсеры в мае 1905 года безнаказанно обстреливали русские береговые батареи Порт-Артура с недосягаемого для слабых русских пушек расстояния.

После тех трагических событий было принято решение о строительстве бронебашенных батарей большого калибра в ключевых портах Российской империи. Проект будущей 30-й батареи был разработан в 1908 году генерал-лейтенантом Нестором Буйницким. После ряда правок его утвердили, и с 1913 года начались интенсивные строительные работы.

Первая мировая война, последующая революция и гражданская война приостановили строительство форта. В середине 20-х годов прошлого века 30-ю береговую батарею посещает народный комиссар по военно-морским делам Климент Ворошилов. После этого строительство фортов в Севастополе возобновляется.

“На 30-й батарее были установлены стволы, произведенные в царские времена на Обуховском сталелитейном заводе. Предприятие изготавливало стволы и для кораблей, и для береговых батарей. Первые маркировались СА, вторые – МА. Основное отличие – длина казенной части стволов береговых батарей на 22 миллиметра длиннее. Это давало преимущество в дальности стрельбы перед корабельными стволами. Длина батарейного ствола – 15,85 метров, вес – примерно 52 тонны, калибр – 12 дюймов или 304,8 миллиметра”, — рассказал РИА Новости Крым действующий командир 30-й батареи (начальник отделения обслуживания регламента специальных фортификационных сооружений), капитан-лейтенант Сергей Воронков.

Башни форта также отличались от корабельных: толщина брони батарейных голов 300 миллиметров, на кораблях – 203 миллиметра. Кроме того, корабельные башни комплектовались тремя стволами, в крепостях на суше – двумя. “На кораблях упор делался на интенсивность стрельбы, для батареи более важна дальность и точность”, — поясняет капитан-лейтенант.

Батарея работала на электроэнергии, но в случае прекращения подачи тока стрелять можно было и механическим способом. “В отличие от 35 береговой батареи, которая была сдана раньше, на этой использовался другой принцип подачи снарядов – элеваторный (на 35-й снаряды проталкивали по специальным каналам). На тот момент он считался более продвинутым”, — отмечает командир объекта.

Сама батарея – это огромный подземный комплекс с множеством комнат, погребов под боезапас, коридоров и проходов. Командный пункт находится отдельно от орудийного блока, но к нему ведет подземный коридор протяженностью 650 метров. Запас провизии, боеприпасов, своя скважина с водой позволяли 400 защитникам форта продержаться в автономном режиме около месяца.

Согласно книге “Подвиг тридцатой батареи” участника обороны Севастополя, генерал-майора Павла Мусьякова, который лично знал многих защитников 30-й береговой батареи, форт показал уникальную меткость во время приемки в 1933 году.

“… почти на самом горизонте медленно шел миноносец, тащивший продолговатый полотняный щит. Долго шли снаряды. Но вот в районе щита выросли четыре белых столба. – Недолет! – А кучность-то какая! Будто в шапку уложил… Пока гости батареи и члены приемной комиссии обменивались впечатлениями, башни, скрытые в зеленом холме, разразились новым залпом. Два высоких всплеска поднялись до щита, два – за ним… Третий и четвертый залпы – прямые попадания…”, — сказано в книге.

Огневой щит Севастополя

Боевое крещение 30-я береговая батарея приняла через три дня после прорыва гитлеровцев в Крым.

“Рано утром 31 октября (1941 года) капитан Александер (командовал батареей во время войны) впервые получил от корректировочных постов данные о продвижении фашистских частей. Немцы самоуверенно двигались по Симферопольскому шоссе… понеслись снаряды первого залпа. Перед головной автомашиной выросли высокие столбы. Еще не развеялся черный дым, как новые взрывы заглушили рокот моторов, разбитые машины загородили шоссе… На боевой счет батареи в этот день было записано несколько танков, семьдесят автомашин и до трехсот фашистских солдат и офицеров”, — сказано в книге Мусьякова.

Максимальная дальность стрельбы облегченным снарядом составляла 45 километров, минимальная – 2 километра. Боезапас составлял 200 снарядов разного назначения (в основном бронебойные, фугасные, учебные) на ствол, то есть 800 снарядов на всю батарею. Пополнять укрепление снарядами, которые весили до 500 кг, в ходе боев было непросто, поэтому командование обороной города старалось использовать объект редко, но метко. В основном, он работал по крупным скоплениям немецких войск, прибывающим с военной техникой и солдатами эшелонам поездов.

Вот как описывает прямое попадание снаряда 30-й батареи в немецкую бронетехнику Мусьяков: “Один танк, получив внутрь двенадцатидюймовый снаряд, развалился, как картонная коробка, башня его отлетела в сторону метров на пятнадцать”.

По словам Воронкова, во время войны 30-я и 35-я батареи были основным дальним огненным щитом Севастополя, которые позволили городу продержаться так долго. Немцы называли их форт “Максим Горький I” и форт “Максим Горький II”. Подступы старались защитить максимально надежно – минными полями, пулеметными дотами, зенитными установками и пушками меньшего калибра.

Помимо разрушающей мощности батарея оказывала сильное психологическое воздействие на врагов, которые после залпа 30-ки долго не решались идти в атаку.

Командующий немецкими дивизиями в Крыму генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн жаловался Гитлеру, что захват Севастополя срывается из-за береговых бронебашенных батарей, которые германцы не в состоянии уничтожить имеющимся вооружением. Фюрер полностью доверял своему генералу и средств на взятие русского города-крепости не пожалел. Специально перед третьим штурмом в Крым было доставлено уникальное сверхтяжелое орудие “Большой Густов” калибра более 800 миллиметров, которое стреляло семитонными снарядами в два человеческих роста. Именно под Севастополем состоялось единственное боевое применение этого монстра. По разным данным орудие выпустило по городу от 47 до 53 снарядов, однако из-за проблем с точностью (разброс от 50 до 850 метров) “Дора”, как окрестили ее наши бойцы, не нанесла никакого вреда фортам. А вот применение двух тяжелых самоходных мортир типа “Карл”, которым дали названия в честь скандинавских богов — “Тор” и “Один”, калибра более 600 миллиметров, доставило проблем. Во время очередного обстрела двухтонный снаряд тяжелой мортиры проломил одну из башен батареи, ранил ее командира и убил несколько бойцов. Работу механизмов башни частично восстановили — до очередного попадания, которое окончательно вывело ее из строя.

Трудовой подвиг

Помимо боевых заслуг на батарее был совершен и трудовой подвиг – примерно в полутора километрах от фронта защитники крепости и рабочие провели замену изношенных и поврежденных стволов. Операция производилась под покровом ночи с минимальным использованием технических средств.

52-тонные стволы были доставлены с Казачьей бухты — вначале их баржами переправили в Севастополь, затем поездом доставили ближе, после по железнодорожной ветке на платформе толкали вручную к башням. Установка производилась домкратами и силой человеческих рук. Чтобы немцы не заметили проведения работ на башнях, поднимали маскировочный щит. Поскольку за ночь замену ствола было произвести невозможно, в отверстие для ствола вставляли бревно аналогичного размера и накрывали всю башню защитной сеткой. Утром немцы не могли отличить бутафорские стволы от настоящих орудий.

“Уникальность этой операции заключается в том, что в нормальных условиях замена стволов производится за 60 суток, а при тех условиях защитники батареи провели операцию за 17 (по другим данным – 16 суток). Расскажи это разработчикам башен, они бы не поверили”, — подчеркивает Воронков.

Последний бой

Когда 30-ая батарея попала в окружение, майор Александер дал команду всем защитникам форта, включая бойцов и командиров 90-й дивизии Приморской армии, укрыться в массиве батареи. Последний штурм фашисты начали рано утром 17 июня 1942 года. К тому времени уцелели еще два ствола первой башни. Когда закончились боевые снаряды, башня стала палить учебными болванками. “Под конец в орудийный ствол досыпали мусор, битое стекло, посуду, щебенку, пыж, один или два пороховых заряда. Сам по себе выстрел был таким мощным, что у противника вблизи лопались барабанные перепонки, при этом в самой башне звук был словно от выстрела пистолета, поскольку он срывался с обреза ствола и усиливался. Пламя выходило примерно на 300 метров – от высокой температуры плавилась земля”, — говорит капитан-лейтенант.

Немцы пытались прорваться через двери первого и второго входа, но мощные панцирные двери не дали им это сделать. Попытка прорваться через проемы в башнях также не увенчалась успехом. Для подрыва панцирной двери захватчики вызывают пиротехников. После ее подрыва немцы врываются в главный коридор, начинается перестрелка, летят гранаты, затем завязывается рукопашный бой. Солдаты Манштейна не выдерживают напора и отступают. Очередные попытки штурма также не приводят к успеху. Тогда фашисты решают травить защитников крепости угарным газом — погибает много солдат и гражданских. Когда фашисты начинают очищать проходы от тел мертвых солдат, раздаются взрывы. В отравленной батарее воюют даже мертвые – тела убитых защитники минируют. Когда захватчики находят комнату с тяжело раненными красноармейцами, начинают добивать их. Медсестры пытаются остановить врага, но их отталкивают, некоторым стреляют по ногам. Бои внутри укрепления продолжались около недели.

Оставшиеся в живых бойцы и гражданские пытаются небольшими группами прорываться из окружения к партизанам в Крымские горы. Александера после кратковременного боя захватывает немецкий патруль, по некоторым данным — возле поселка Дуванкой (ныне Верхнесадовое). Командир 30-й батареи попадает в симферопольское гестапо. Вначале немцы пытаются склонить его к сотрудничеству – боевой командир представляет большой интерес. Но после отказа его убивают – по некоторым данным замучивают до смерти, по другим – расстреливают. В книге Мусьякова написано, что пленная санитарка Дуся Резец видела, как выносили окровавленный труп Александера.

На захваченном объекте немцы не укрепляются — без рабочих башен он не представляет никакого интереса.

Линкор “Полтава”

После освобождения Севастополя командование принимает решение восстановить 30-ю береговую батарею, благо массив форта в отличие от 35-й разрушен не был.

Донором выступил линкор “Полтава” (в советские времена “Михаил Фрунзе”), построенный в царские времена. В 1919 году на корабле произошел пожар, который поставил крест на его карьере. Механизмы и оборудование корабля были использованы для восстановления и ремонта однотипных линкоров, две башни №2 и №3 корабля в 1934 году отправились во Владивосток на береговую башенную батарею имени Клима Ворошилова. Две другие — №1 и №4 были переданы на склад, где ждали своего часа, который пришел только после краха фашисткой Германии.

Первый выстрел восстановленная батарея сделала в 1957 году. Последний — в конце 60-х, когда снимали фильм “Море в огне”, посвященный обороне и освобождению Севастополя. “Тогда зарядили четверть заряда – и то в домах в округе вылетели стекла, а у некоторых сорвало крыши”, — говорит Воронков.

После этого стрелять двенадцатидюймовыми снарядами перестали — артиллеристы перешли на 45-миллиметровые, которые вставлялись в специальные вкладыши под требуемый калибр. Выстрел становился гораздо тише.

С развалом Советского Союза Украина передала 30-ю батарею в аренду ЧФ. Общая территория укрепления сократилась с более чем 60 га до 15 га. Бывшая территория форта стала активно застраиваться частниками.

“Мы должны сохранить этот уникальный объект, который несет в себе дух, силу и преемственность русских солдат, матросов, инженеров. Здесь история царского флота – уникального линкора “Полтава”, история Великой Отечественной войны – второй героической обороны Севастополя. Кроме того, это рабочий объект, способный при должной подготовке дать залп. Подобного объекта, с учетом всех составляющих, в России больше нет”, — сказал РИА Новости Крым ветеран подводного спецназа ЧФ Валентин Шестак.

Сегодня состояние 30-й батареи оставляет желать лучшего – облезлые коридоры, отбитый бетон в некоторых местах, разбитая плитка, ржавые металлические конструкции. При этом почти все оборудование в рабочем состоянии.

“Очень важно, чтобы при создании парка “Патриот” не была утрачена живая составляющая батареи, чтобы это был не просто застывший во времени объект, а действующий форт. Конечно, его надо открыть для всех посетителей, но здесь же можно проводить обучение курсантов азам артиллерийского дела. Уверен, что даже сегодня – во времена ракетного вооружения, артиллерию не стоит списывать со счетов”, — подчеркивает Шестак.



Андрей Киреев crimea.ria.ru