31 января для проведения пиротехнических работ перекроют подъезд к Каче

С 08:00 до окончания работ 31 января в районе моста через реку Бельбек движение будет закрыто для всех видов транспорта.
Для проведения работ по обезвреживанию взрывоопасного предмета перекроют подъезд к посёлку Кача от улицы Фёдоровская до улицы Софьи Перовской и по участку Федоровской, до переулка Фёдоровский.
Граждан также просят не подходить к оцеплению, а для лиц, проживающих в домах, находящихся в опасной зоне, организуют пункт временного размещения в школе №27, сообщает Департамент общественной безопасности Севастополя.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь