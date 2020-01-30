31 января для проведения пиротехнических работ перекроют подъезд к Каче

С 08:00 до окончания работ 31 января в районе моста через реку Бельбек движение будет закрыто для всех видов транспорта.

Для проведения работ по обезвреживанию взрывоопасного предмета перекроют подъезд к посёлку Кача от улицы Фёдоровская до улицы Софьи Перовской и по участку Федоровской, до переулка Фёдоровский.

Граждан также просят не подходить к оцеплению, а для лиц, проживающих в домах, находящихся в опасной зоне, организуют пункт временного размещения в школе №27, сообщает Департамент общественной безопасности Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь