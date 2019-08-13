34 факта незаконных земляных работ зафиксировано в Севастополе

13 августа 2019     11
34 факта незаконных земляных работ зафиксировано в Севастополе

Об этом сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Одна из таких точек – на улице Комбрига Потапова. Около двух месяцев назад предприятие «Севастопольгаз» прокладывало здесь трубу к одному из новых домов. Рабочие повредили тротуары и дорожное полотно. Но восстановительные работы не провели.

«Конкретных сроков нам не назвали, сказали, что после ввода в эксплуатацию дома, они сделают это покрытие. То есть мы долгое время ждали, когда это все произойдет, но никаких ремонтных работ с их стороны не было. Тогда мы уже за свой счет восстановили тротуарное покрытие в домах, которые относятся к нашему управлению», – рассказывает заместитель директора управляющей компании Кирилл Иванцов.

Остальная территория пока остается невосстановленной. Несмотря на то, что одно предписание привести территорию в порядок департамент городского хозяйства уже выдал. Сейчас последует второе.

«В течение 10 дней организация должна полностью все восстановить здесь. Будем требовать, чтобы согласовали с управляющей компанией от лица собственников, – заявил Евгений Горлов. – Решение мы будем протокольно отправлять в суд, чтобы на юридическое лицо наложили от 10 до 20 тысяч рублей штрафа за неисполнение предписания, которое мы ранее выдавали, и, соответственно, протокол, который был составлен – от 3 до 5 тысяч».

Если предприятие откажется от восстановления, то городские власти через суд потребуют выплатить сумму ущерба – ее вычислят специалисты. В департаменте городского хозяйства напоминают: любые земляные работы на городской земле необходимо проводить только после получения специального ордера.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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