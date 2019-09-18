35 журналистов проходят подготовку на курсах «Бастион» в Крыму

35 журналистов из Москвы, Севастополя и Республики Крым проходят курсы подготовки к работе в экстремальных ситуациях «Бастион». Они получат навыки действий в кризисных ситуациях, их учат помогать себе и своим коллегам, сохранять выдержку и самообладание в самых непростых условиях. Нашу телерадиокомпанию там представляют специальный корреспондент Ростислав Колмагоров и видеооператор Антон Терешкин.

Лекции и тренировки проводят специалисты министерства обороны России, МИД, МЧС, ФСБ, Национального антитеррористического комитета, МВД, Росгвардии, Роспечати, военные медики.

Так накануне специалисты Главного управления МЧС России по Севастополю провели для журналистов мастер-классы по действиям в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи пострадавшим. Также корреспондентов познакомили со спецификой работы в задымлённой среде: в боевом обмундировании, при полной экипировке, в аппаратах защиты органов дыхания и зрения, участники прошли через теплодымокамеру, где воссозданы условия, приближенные к реальным на пожарах.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь