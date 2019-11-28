37 кг БАДов изъяли таможенники Крыма у двух жительниц Украины

В пункте пропуска Армянск таможенники остановили двух женщин, которые выезжали из Крыма на территорию Украины и везли с собой много габаритных сумок.

Таможенники спросили, есть ли у женщин товары, подлежащие обязательному декларированию, они ответили, что нет.

При проведении таможенного досмотра у одной гражданки Украины были обнаружены 1163 единицы биологически активных добавок общим весом 20,6 килограмма, а у второй – 733 единицы весом в 17 килограммов.

Женщины объяснили, что товар им не принадлежит – они выступают просто как курьеры, которые за вознаграждение должны были провезти БАДы через границу.

Весь груз таможенники изъяли, на женщин возбуждены административные дела за то, что они не задекларировали вывозимый товар. Санкция статьи предусматривает штраф от 1/2 до 2 размеров стоимости товаров.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь