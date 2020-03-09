39 ветеранов стали героями книги «Лица Победы», изданной в Севастополе

Активисты движения “Волонтёры Победы” подарили севастопольским ветеранам книгу “Лица Победы”. Этот сборник историй о тех, кто защищал и освобождал город, издали на средства президентского гранта.

Для типографии этот заказ был не сложным. Каждая книга по 86 страниц, мелованная бумага, твёрдый переплёт. Но сама идея напечатать альбом с биографиями и портретами ветеранов настолько воодушевила руководителя полиграфической компании Татьяну Тимухину, что этому проекту она посвятила всё своё рабочее время.

«Мы работали над этой книгой с большим удовольствием. Очень надеемся, что она понравится адресатам – ветеранам, которая она будет подарена», – говорит Татьяна.

Активисты движения “Волонтёры Победы” целый год искали в архивах информацию и общались с ветеранами. В конечном счёте удалось собрать 39 историй участников обороны и освобождения Севастополя.

Когда началась война, Валентина Сергушкина окончила девятый класс. В дни осады Севастополя ухаживала за ранеными в штольнях под Инкерманом. Среди портретов героев узнаёт тех, с кем вместе прошла войну. Когда долистывает до своей фамилии, смеётся.

«Здесь я моложе, чем на самом деле», – не без кокетства улыбается Валентина Тимофеевна.

Волонтёры Победы принесли ей и письма от севастопольских школьников. Ученики семи образовательных учреждений написали ветеранам слова благодарности и свои пожелания.

«Благодаря вам и многим сражающимся мы можем жить под чистым небом, в мире, согласии. Спасибо вам за всё!» – написал Николай Верба, активист волонтёров Победы.

Далее по маршруту почтовое отделение. Из тех 39 человек, о которых говорится в книге, 20 живут сейчас в других регионах. Но подарок они всё равно успеют получить до 9 мая.

«Мы отправили книги в Волгоград для участников освобождения Севастополя. Там книги примут наши коллеги из волгоградского отделения Волонтёров Победы и вручат их лично нашим дорогим ветеранам», – рассказала Мария Кузина, координатор направления “Связь поколений” волонтёров Победы.

Через неделю отправление придёт в Волгоград. Эти два экземпляра были последними в тираже книги “Лица Победы”.

Активисты движения “Волонтёры Победы” планируют повторить акцию и напечатать ещё один тираж книги, чтобы не только вручить её ветеранам Великой Отечественной, но и подарить городским библиотекам и школам.

Ростислав Колмагоров, Михаил Шурмель

Фото с сайта волонтерыпобеды.рф

Источник: Вести.Севастополь