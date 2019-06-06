39 севастопольцев стали победителями олимпиады "Абилимпикс"

6 июня 2019     18
39 севастопольцев стали победителями олимпиады "Абилимпикс"

В Севастополе названы победители олимпиады профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Итоги регионального чемпионата “Абилимпикс” подвели сегодня в центре культуры и искусств. 

Конкурс призван помочь людям с инвалидностью в профориентации, мотивации, социализации и трудоустройстве. Проводят его ежегодно.

В этом году в чемпионате участвовало 70 дипломатов – это школьники, студенты и специалисты. В течение двух дней участники соревновались в 13 абсолютно разных областях – от вязания крючком до бухгалтерского учета. Помимо этого в рамках чемпионата проходили круглые столы, мастер-классы, семинары и выставки художественных работ.

По итогам всех испытаний 39 участников стали победителями в разных номинациях. В ноябре они представят Севастополь в Москве.

Служба информации “вести – Севастополь”

Источник: Вести Севастополя

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