4 апреля вместо Тотального диктанта пройдет онлайн-марафон

Организаторы Тотального диктанта назвали новую дату его проведения: 17 октября.

Но 4 апреля (когда изначально должна была пройти эта акция по проверке грамотности), в Интернете с 9 утра до 16 часов пройдет онлайн-марафон. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Так во время марафона Владимир Пахомов, главный редактор портала Грамота.ру, председатель филологического совета Тотального диктанта проведет «фантомный» онлайн-диктант «Время, вперед!» и разберет текст в прямом эфире. Написать его сможет любой желающий на сайте проекта.

В импровизированную студию придут преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Антон Сомин (он расскажет, как правильно писать названия болезней), Светлана Друговейко-Должанская, преподаватель Санкт-Петербургского госуниверситета, Илья Стахеев, эксперт Центра научной коммуникации, преподаватель Университета ИТМО, сооснователь акции «Тотальный диктант», PR-консультант и публицист (он объяснит, как отличать фейковые новости от реальных).

В программе марафона заявлено 13 экспертов и гостей, среди них группа «Ундервуд», автор Youtube-канала «Читалочка» Полина Парс, радиоведущий и журналист Игорь Ружейников и писатель, автор текста Тотального диктанта этого года Андрей Геласимов.

Ведущие марафона ― Ольга Ребковец, директор фонда «Тотальный диктант» и Владимир Пахомов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь