4 сентября пройдут 4 матча 4 тура чемпионата Премьер-лиги по футболу

В среду, 4 сентября, состоятся матчи четвертого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Игры пройдут на 4 площадках: в Бахчисарайском районе, Керчи, Феодосии и Севастополе.

Центральный матч тура состоится в Севастополе, здесь в 18 часов ФК «Севастополь» сыграет с ФК «Евпатория». В новом сезоне команды еще не теряли очков, победив во всех трех играх.

Как сообщает пресс-атташе Крымского футбольного союза Андрей Черный, в чемпионатах КФС соперники встречались 16 раз: 8 побед у «Севастополя», 7 – у «Евпатории» и одна встреча закончилась ничьей.

А на два часа раньше в Керчи на стадионе им. 50-летия Октября «Океан» сразится с ялтинским «Инкомспортом». Это два аутсайдера чемпионата, которые после 3 сыгранных матчей забили всего по одному мячу и не набрали очков.

В 16 часов 30 минут начнется матч в Феодосии на стадионе им. Шайдерова. «Фаворит-ВД Кафа» сыграет с молодежненской «Крымтеплицей». Феодосийцы в этом сезоне победили «Инкомспорт», а «Крымтеплица» после трех матчей имеет в своем активе 4 очка. Она вничью сыграла с «ТСК-Таврией», а потом с «Инкомспортом». Эта игра закончилась победой «Крымтеплицы».

В 17 часов на поле спорткомплекса «Скиф» в Новопавловке встретятся бахчисарайский «Кызылташ» и симферопольская «ТСК-Таврия». После победы в первом туре клуб из Бахчисарая потерпел два поражения с одинаковым счетом 0:1, уступив лидерам чемпионата — «Севастополю» и «Евпатории». А «ТСК-Таврия» обыграла «Океан» со счетом 2:0. Статистика противостояний «Кызылташа» и «ТСК-Таврии» насчитывает 8 матчей, где ни разу «красно-белые» не побеждали симферопольцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта fcsevastopol.ru

Источник: Вести.Севастополь