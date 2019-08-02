4 человека представят Крым на Всероссийском конкурсе лучших работников индустрии туризма

2 августа 2019     20
4 человека представят Крым на Всероссийском конкурсе лучших работников индустрии туризма

В министерстве курортов и туризма Республики Крым определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

13 участников выполняли как теоретические, так и практические задания. Конкурс проходил по 4 номинациям, сообщает сектор информационного сопровождения министерства курортов и туризма Республики Крым.

В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» места распределились следующим образом:

1 место – Анастасия Гущина  из Феодосии (ИП Красовская А.В.),

2 место – индивидуальный предприниматель Наталия Ткачук из Ялты,

3 место – Лилия Гаврилюк  из Феодосии (ИП Вархомий).

Номинация «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»:

1 место – генеральный директор ООО «Милимитан» Михаил Бойчук из Симферополя,

2 место – менеджер МАУ РК «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» Кристина Клепальская,

3 место – старший менеджер Туристического информационного центра Международного аэропорта Симферополь ГУП РК «Крымский туристский центр» Алексей Цесельский.

Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»:

1 место – Марина Любимова из Евпатории (ООО «Таврия»),

2 место – Маргарита Трифонова из Евпатории (ООО «Холтон»),

3 место  – Елена Жердева из Ялты (АО «Санаторий «Ай-Петри»).

Номинация «Лучший специалист эксплуатации номерного фонда (горничная)»:

1 место – Алие Клеблеева из Ялты (ООО «Гарант-СВ»),

2 место Виктория Соколова из Ялты (АО «Санаторий «Ай-Петри»),

3 место – Наргиза Динислямова из Евпатории (ООО «Холтон»).

С 20 августа по 15 ноября победители в номинациях будут представлять Крым  уже  на  федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

 Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото министерства курортов и туризма РК

Источник: Вести.Севастополь

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