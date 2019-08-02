4 человека представят Крым на Всероссийском конкурсе лучших работников индустрии туризма

В министерстве курортов и туризма Республики Крым определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».
13 участников выполняли как теоретические, так и практические задания. Конкурс проходил по 4 номинациям, сообщает сектор информационного сопровождения министерства курортов и туризма Республики Крым.
В номинации «Лучший экскурсовод (гид)» места распределились следующим образом:
1 место – Анастасия Гущина из Феодосии (ИП Красовская А.В.),
2 место – индивидуальный предприниматель Наталия Ткачук из Ялты,
3 место – Лилия Гаврилюк из Феодосии (ИП Вархомий).
Номинация «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»:
1 место – генеральный директор ООО «Милимитан» Михаил Бойчук из Симферополя,
2 место – менеджер МАУ РК «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» Кристина Клепальская,
3 место – старший менеджер Туристического информационного центра Международного аэропорта Симферополь ГУП РК «Крымский туристский центр» Алексей Цесельский.
Номинация «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»:
1 место – Марина Любимова из Евпатории (ООО «Таврия»),
2 место – Маргарита Трифонова из Евпатории (ООО «Холтон»),
3 место – Елена Жердева из Ялты (АО «Санаторий «Ай-Петри»).
Номинация «Лучший специалист эксплуатации номерного фонда (горничная)»:
1 место – Алие Клеблеева из Ялты (ООО «Гарант-СВ»),
2 место Виктория Соколова из Ялты (АО «Санаторий «Ай-Петри»),
3 место – Наргиза Динислямова из Евпатории (ООО «Холтон»).
С 20 августа по 15 ноября победители в номинациях будут представлять Крым уже на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».
Служба информации «Вести –Севастополь»
Фото министерства курортов и туризма РК
Источник: Вести.Севастополь