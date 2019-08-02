4 человека представят Крым на Всероссийском конкурсе лучших работников индустрии туризма

С 20 августа по 15 ноября победители в номинациях будут представлять Крым уже на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

Номинация «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» :

13 участников выполняли как теоретические, так и практические задания. Конкурс проходил по 4 номинациям, сообщает сектор информационного сопровождения министерства курортов и туризма Республики Крым.

В министерстве курортов и туризма Республики Крым определили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма».

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