5 октября в Севастополе отметят Всероссийский день ходьбы

Мероприятия пройдут на площадке перед Дворцом детского и юношеского творчества на проспекте Нахимова. Начало в 11:00.

Ожидается, что участие в спортивном празднике примут порядка 500 детей и взрослых. Присоединиться к ним могут все желающие.

«Участники пройдут дистанцию по маршруту: ДДЮТ – театр имени Луначарского – городская летняя эстрада «Ракушка» – площадка «Солнечные часы» – памятник эскадре кораблей Черноморского флота – Севастопольский дельфинарий – Институт дополнительного профессионального образования – ДДЮТ», – сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Сбор участников и регистрация начнутся в 10:00. Финиширует колонна около 12:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь