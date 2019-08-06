5 севастопольских пляжей закрыты для купания

Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сегодня опубликовало результаты проб воды в городских бухтах. И вновь купаться жителям и гостям города можно не везде. Где стоит ограничиться исключительно пляжным отдыхом?

О том, что купаться нельзя, спасатели предупреждают отдыхающих на пляже парка Победы каждый час. Об этом говорят и таблички на входе, и черные шары на спасательных вышках.

Последствия купания в загрязненной воде – уже ответственность самих любителей водных процедур. Преградить путь к морю другими способами нельзя.

Купаться на пляже “Омега” сейчас тоже не стоит. Но чтобы узнать об этом, надо быть очень внимательным и иметь острое зрение. Протяженность пляжа довольно большая, а предупреждающие таблички установлены на трех опустевших спасательных вышках.

Еще одна табличка установлена у входа на пляж. Но, замечают ее, видимо, не все. Многие отдыхающие судят о безопасности воды исключительно визуально. Однако прозрачность моря – не показатель.

В Голубой бухте именно такая кристальная вода. Однако здесь по дну проходит трубопровод очистных сооружений “Южные” и в нем есть порыв. Отремонтировать трубу планируют до 16 августа, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

А пока проблема остается: стоки проходят только механическую очистку. И если многие местные жители об этом знают, то у гостей города это место пользуется популярностью. Что только на руку предпринимателям: несмотря на то, что в официальном перечне пляжей этой зоны отдыха нет, здесь работают 2 кафе, пункт обучения дайвингу и проката каяков.

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Большую часть сезона нельзя купаться на пляжах в Балаклаве. На “Городском” пояснения даны подробно: в воде найдена бактерия энтерококк, которая может вызвать инфекции мочевыводящих путей, миненгит и другие заболевания. Но информация о запрете из наших уст становится для некоторых отдыхающих сюрпризом.

«Честно, не знаю – нигде не видел, никто не говорит, первый раз слышу», – сказал Андрей Гладков, житель Москвы.

Хотя во время того, как наша съемочная группа находилась на пляже, о запрете купания предупреждали и через громкоговоритель. Однако не для всех это препятствие. Постоянных посетителей пляжа больше волнуют проблемы благоустройства.

А вот гости Мраморного более осторожны. Большинство людей принимают солнечные и воздушные ванны. Источник загрязнения воды прямо напротив: под Крепостной горой трубопровод сточных вод, которые тоже очищают только механически, говорит ученый-океанолог Николай Дьяков.

«В районе мыса Айя, где обычно не фиксировалось загрязнение, нами был обнаружен плем канализационных вод на поверхности. Отличались по цвету, гидрохимическим показателям, в 6 раз превышалось ПДК для нормальных морских вод. Либо это с Балаклавы, либо как раз КОС “Южные”, – говорит Николай дьяков, директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Н.Н. Зубова.

По информации Роспотребнадзора, вирусологические показатели на пляжах “Омега” и “Парк Победы” пришли в норму. Но чтобы купание было безопасным, пробы должны быть хорошими в течение трех дней. Это значит, что открыть пляжи для купания могут лишь в ближайшую пятницу.

Вероника Андреева, Антон Кузнецов и Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь