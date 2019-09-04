5 сентября в Крыму ожидаются град и сильный ветер

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики объявило штормовое предупреждение.
На Крым движется холодный атмосферный фронт, который достигнет полуострова 5 сентября. На этот день МЧС объявлено штормовое предупреждение.
Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что по информации метеорологов, из-за прохождения холодного фронта, на территории Крыма пройдут ливни, грозы и град с шквалистым ветром 20-25 метров в секунду.
В Севастополе утром и днём 5 сентября ожидаются дожди и грозы, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17-19°С, днём +23-25 С.
Информационная служба «Вести – Севастополь»
Фото: gorod24.online
Источник: Вести.Севастополь