5 сентября в Крыму ожидаются град и сильный ветер

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики объявило штормовое предупреждение.

На Крым движется холодный атмосферный фронт, который достигнет полуострова 5 сентября. На этот день МЧС объявлено штормовое предупреждение.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что по информации метеорологов, из-за прохождения холодного фронта, на территории Крыма пройдут ливни, грозы и град с шквалистым ветром 20-25 метров в секунду.

В Севастополе утром и днём 5 сентября ожидаются дожди и грозы, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17-19°С, днём +23-25 С.

Информационная служба «Вести – Севастополь»

Фото: gorod24.online

Источник: Вести.Севастополь