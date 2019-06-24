5 человек утонули в Севастополе за неделю

24 июня 2019     15
5 человек утонули в Севастополе за неделю

Четверо мужчин – в необорудованных для купания местах, одна женщина – у пляжа «Омега». Еще семь человек удалось спасти.

Об этом сообщил в понедельник, 24 июня, начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Александр Веселков.

Один из утонувших купался возле памятника затопленным кораблям, второй – в бухте Казачьей, третий прыгнул с катамарана у причала Антарис, четвертый тоже плавал вблизи одного из диких пляжей Севастополя, где никто не смог прийти ему на помощь. По каждому из случаев ведется расследование.

 Вести ФМ – Севастополь   

Фото с сайта po-krymu.ru

Источник: Вести.Севастополь

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Четверо мужчин – в необорудованных для купания местах, одна женщина – у пляжа «Омега». Еще семь человек удалось спасти. Об …



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