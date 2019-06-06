5 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности в Севастополе

5 июня 2019     14
5 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности в Севастополе

По результатам проверки природоохранной прокуратуры 5 сотрудников “Севприроднадзора” привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщила прокуратура города в среду.

Сотрудники Главном управлении природных ресурсов и экологии Севастополя устраивали проверки предпринимателям без оснований и с нарушением оформления соответствующих материалов, несмотря на то, что ранее прокуратура отказывала в согласовании проверок.

«Не во всех случаях проводятся предварительные проверочные мероприятия  поступившей информации о нарушении природоохранного законодательства», – говорится в сообщении.

В 2018 году с прокуратурой было согласовано всего 54% проверок, в 2019 году- 20%.

Обнаружены нарушения прав субъектов хозяйствования во время экспертизы проектов основания лесов. Установлено также, что хозяйствующий был оштрафован без оснований.

Источник: Вести Севастополя

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