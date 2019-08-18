50% поступивших в вузы Севастополя приехали из других регионов России

Приёмная кампания в учебных заведениях города подошла к завершению. Предварительная статистика – больше половины первокурсников приехали с материковой части. Насколько востребовано севастопольское образование? Стало ли больше бюджетных мест и для чего открывают новые кафедры?

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Впервые в этом году севастопольские абитуриенты поступают по общероссийским правилам. Прежде можно было выбрать между единым государственным и внутривузовским экзаменами. Но, чтобы попасть на бюджетные места в МГУ, по-прежнему нужны не только хорошие баллы по ЕГЭ. Здесь собственные испытания не отменили.

Результаты приёмной комиссии в Черноморском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова:

– 96 бюджетных мест и 450 кандидатов

Конкурс:

– 8 человек на место – “Государственное и муниципальное управление”

– 5 человек на место – “математика”, “экономика”

– 4 человека на место – “Журналистика”

Конкуренцию усилили абитуриенты из других регионов.

«Мы более популярными становимся на континенте. Если в 2017 году у нас при зачислении было 10% ребят с континента, в 2018 году уже 20, а сейчас мы зачислили по первой волне под 50% ребят с континента», – говорит Алексей Баранов, ответственный секретарь приёмной комиссии СевГУ.

И не только с Евразийского. Мата приехала в Севастополь из Республики Конго по специальной программе обмена студентами. Её правила не подразумевают возможность выбрать город для обучения, только профессию.

«С детства очень хочу работать экономистом в большой фирме. Мне это интересно: управлять экономикой производства, взаимодействовать с корпорациями. Экономика, менеджмент – вот профессии 21-го века», – рассказывает Мата.

В СевГУ в этом году по всем направлениям подготовки стало больше бюджетных мест. Возрос и конкурс: самая востребованная из технических профессий – “информационные системы”, из гуманитарных – “реклама и связи с общественностью”.

Результаты приёмной комиссии в СевГУ:

+ 300 бюджетных мест на бакалавриат

+ 178 бюджетных мест в магистратуру

15 тысяч заявлений от абитуриентов

Конкурс:

– 20 человек на место – “Информационные системы”

– 18 человек на место – “Реклама и связи с общественностью”

– 11 человек на место – “Судовождение”

В приёмную кампанию-2019 университет предлагал абитуриентам 41 новую специальность. В этом отношении вуз стал российским рекордсменом.

«В основу расширения спектра специальностей легла концепция развития университета, а она в свою очередь была принята вслед за концепцией социально-экономического развития Севастополя. И есть целые сегменты, связанные с развитием города, такие как архитектура, градостроительство, виноградарство», – говорит ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Артём Загребельный приехал поступать в Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова из Кисловодска. В родном Ставропольском крае у него осталась только бабушка. Юноша мечтал о море ещё в детстве, а окончательное решение принял, когда в кадетском училище познакомился с преподавателями ЧВВМУ.

В училище имени Нахимова самая востребованная специальность – подводные технические работы спецназначения. Но здесь дают не только высшее образование.

«У нас конкурс составил 3 человека на место на специальности среднего профессионального образования. Ребята получают рабочие профессии – у нас эта общероссийская тенденция тоже прослеживается», – говорит Александр Гринкевич, начальник ЧВВМУ им. П.С.Нахимова.

Инженерные военные специальности лучше осваивают те курсанты, которые привыкли к казарменному положению. В этом наборе 25 человек из Севастопольского кадетского училища – выпускники первого набора.

Школу будущих офицеров основали в 2014-м году, и тогда в неё поступили 120 человек. Только 88 доучились до 11 класса. Кто-то продолжил учиться по военной специальности, некоторые выбрали гражданские. Обучение начинают здесь с пятого класса. Количество абитуриентов неизменно – сто человек в год.

«Большой упор делается на патриотическое воспитание. Мы готовим действительно патриотов Родины, готовых её и защищать, и управлять», – объясняет Александр Норенко, заместитель начальника филиала НВМУ по воспитательной работе.

Здесь только каникулы как в обычной школе. Выдерживают не все. Но даже с теми, кто бросил училище, остаётся офицерская выправка.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь