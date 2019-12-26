50 школьников стали победителями конкурса о правилах безопасности

25 декабря 2019     17
50 школьников стали победителями конкурса о правилах безопасности

Конкурс рисунков «Газ и правила для нас» объявил один из поставщиков голубого топлива.

В творческом состязании приняли участие учащиеся начальной школы. Это ученики образовательного центра «Бухта Казачья», школ № 60, 6 и 14, а также гимназий 7, 8 и 10.

Победителями названы авторы 50 работ. В качестве подарка после церемонии награждения для детей организовали экскурсию. Им показали, как диспетчеры принимают вызовы об утечке газа, как устроена машина, которая устраняет аварии на выезде. Школьникам дали пробовать координировать действия специалистов по рации и научили надевать противогаз.

Свой конкурс проводит и ГТРК “Севастополь”. Редакция сайта vesti92.ru ждёт от читателей фотографии новогоднего оформления интерьеров. Условия участия вы найдёте здесь.

   

  

Источник: Вести.Севастополь

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50 школьников стали победителями конкурса о правилах безопасности
50 школьников стали победителями конкурса о правилах безопасности

Конкурс рисунков «Газ и правила для нас» объявил один из поставщиков голубого топлива. В творческом состязании приняли участие учащиеся начальной …



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