500 призывников прибыли на Черноморский флот

В рамках осеннего призыва 2019 года более 500 военнослужащих прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

Сначала им предстоит пройти подготовительный курс – получить знания по основным направлениям общевойсковой подготовки. Матросы осваивают детали несения дежурно-вахтенной службы на корабле. А призывники, прибывшие в береговые воинские части, будут учиться действовать на поле боя в различной обстановке, также их учат стрелять из огнестрельного оружия и метать гранаты. По окончанию теоретического курса каждый военнослужащий сдаст зачеты по изученным дисциплинам и примет присягу.

В целом за время осеннего призыва Черноморский флот пополнят 1500 человек.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь