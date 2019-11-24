500 призывников прибыли на Черноморский флот

24 ноября 2019     17
500 призывников прибыли на Черноморский флот

В рамках осеннего призыва 2019 года более 500 военнослужащих прибыли для прохождения военной службы на корабли и в воинские части Черноморского флота.

Сначала им предстоит пройти подготовительный курс – получить знания по основным направлениям общевойсковой подготовки. Матросы осваивают детали несения дежурно-вахтенной службы на корабле. А призывники, прибывшие в береговые воинские части, будут учиться действовать на поле боя в различной обстановке, также их учат стрелять из огнестрельного оружия и метать гранаты. По окончанию теоретического курса каждый военнослужащий сдаст зачеты по изученным дисциплинам и примет присягу.

В целом за время осеннего призыва Черноморский флот пополнят 1500 человек.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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