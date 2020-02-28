51-летний севастополец задержан за кражу косметики из магазина

28 февраля 2020     10
51-летний севастополец задержан за кражу косметики из магазина

В дежурную часть Гагаринского района обратилась местная жительница с заявлением о краже товар стоимостью 3,5 тысячи рублей из магазина, где она работает продавцом.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний, ранее судимый за кражу, севастополец. В одном из магазинов он похитил с прилавка туалетную воду, губную помаду и дезодорант, сообщает пресс-служба УМВД города.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до двух лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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