51-летний севастополец задержан за кражу косметики из магазина

В дежурную часть Гагаринского района обратилась местная жительница с заявлением о краже товар стоимостью 3,5 тысячи рублей из магазина, где она работает продавцом.
Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний, ранее судимый за кражу, севастополец. В одном из магазинов он похитил с прилавка туалетную воду, губную помаду и дезодорант, сообщает пресс-служба УМВД города.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до двух лет лишения свободы.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь