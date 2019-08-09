58% отдыхающих в Крыму приехали по Крымскому мосту

За первое полугодие 2019 года Крым посетили 4 миллиона туристов. При этом 58% отдыхающих прибыли через Крымский мост. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Ольги Голодец.

«Из общего числа прибывших за первое полугодие 58% прибыло через Крымский мост. Это замечательно, и это еще раз подчеркивает важность развития инфраструктуры, прежде всего магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма», – сказала Голодец.

По словам Голодец, количество отдыхающих на полуострове в этом году на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

18 июня на Крымском мосту завершилась укладка железнодорожных рельсов. Открыть Ж/Д сообщение планируется в декабре текущего года.

Источник: Вести.Севастополь