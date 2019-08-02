В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» разработан еще один маршрут – морской. Он появился после проведения одноименной парусной регаты.
Протяженность морского путешествия – 200 морских миль (около 360 км), продолжительность – 5-8 дней. Стартовать можно как из Крыма, так и Краснодарского края.
В министерстве курортов и туризма рассказали, что организаторы подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур. Там обозначены места стоянок и их координаты, контакты всех экстренных служб.
Служба информации «Вести –Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
Лилипуты в союзе с Гулливером
Механизм так называемой демократической выборности власти, который победоносно шагает по планете и, в том числе, топчется по России, представляет собой …
|
Аксёнов рвётся в депутаты Севастополя, чтобы орать на избирателей? (ВИДЕО)
Вячеслав Аксенов не является севастопольцем ни по своему рождению (Москва, 1958 год), ни по духу, ни по менталитету. Он простой …
|
Самая чистая вода в Крыму – у мыса Тарханкут
К такому выводу пришли ученые Морского гидрофизического института Российской академии наук. «Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам …
|
6 городов Крыма и Краснодарского края связал новый морской турмаршрут
В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» разработан еще один маршрут – морской. Он появился после проведения одноименной парусной …
|
Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах
Тушение пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии осложняется сильной жарой, которая иссушает леса. Об этом сообщается на сайте …