6 городов Крыма и Краснодарского края связал новый морской турмаршрут

2 августа 2019     12
6 городов Крыма и Краснодарского края связал новый морской турмаршрут

В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» разработан еще один маршрут – морской. Он появился после проведения одноименной парусной регаты.

Протяженность морского путешествия – 200 морских миль (около 360 км), продолжительность – 5-8 дней. Стартовать можно как из Крыма, так и Краснодарского края.

В министерстве курортов и туризма рассказали, что организаторы подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур. Там обозначены места стоянок и их координаты, контакты всех экстренных служб.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Лилипуты в союзе с Гулливером
Лилипуты в союзе с Гулливером

Механизм так называемой демократической выборности власти, который победоносно шагает по планете и, в том числе, топчется по России, представляет собой …


Аксёнов рвётся в депутаты Севастополя, чтобы орать на избирателей? (ВИДЕО)
Аксёнов рвётся в депутаты Севастополя, чтобы орать на избирателей? (ВИДЕО)

Вячеслав Аксенов не является севастопольцем ни по своему рождению (Москва, 1958 год), ни по духу, ни по менталитету. Он простой …


Самая чистая вода в Крыму – у мыса Тарханкут
Самая чистая вода в Крыму – у мыса Тарханкут

К такому выводу пришли ученые Морского гидрофизического института Российской академии наук. «Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам …


6 городов Крыма и Краснодарского края связал новый морской турмаршрут
6 городов Крыма и Краснодарского края связал новый морской турмаршрут

В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» разработан еще один маршрут – морской. Он появился после проведения одноименной парусной …


Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах
Названа проблема при тушении пожаров в российских регионах

Тушение пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии осложняется сильной жарой, которая иссушает леса. Об этом сообщается на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты