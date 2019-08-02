6 городов Крыма и Краснодарского края связал новый морской турмаршрут

В рамках туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» разработан еще один маршрут – морской. Он появился после проведения одноименной парусной регаты.

Протяженность морского путешествия – 200 морских миль (около 360 км), продолжительность – 5-8 дней. Стартовать можно как из Крыма, так и Краснодарского края.

В министерстве курортов и туризма рассказали, что организаторы подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур. Там обозначены места стоянок и их координаты, контакты всех экстренных служб.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь