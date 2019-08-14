629 выпускников Севастополя будут сдавать экзамены в резервные сроки

С 3 по 21 сентября выпускники 9 и 11 классов, которые не сдали экзамены в основное время, смогут сдать их в дополнительное.

В Севастополе откроются 3 пункта проведения экзаменов, сообщает региональный центр оценки качества образования.

559 девятиклассников получили неудовлетворительные результаты на экзаменах, и у них есть возможность пересдать их в сентябре.

Также записались 70 выпускников 11 классов. 3 сентября они напишут ЕГЭ по русскому языку, 6 сентября – базовую математику. Предусмотрен и резервный день – 20 сентября.



Источник: Вести.Севастополь