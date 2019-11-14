64 человека утонули в Крыму с начала года

14 ноября 2019     25
64 человека утонули в Крыму с начала года

В МЧС Республики Крым подвели итоги купального сезона.

С начала года зарегистрировано 90 происшествий, в которых погибли 64 человека, из них 1 ребенок. Удалось спасти 86 человек. Основными причинами гибели стали купание в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также купание в шторм.

Сотрудники ГИМС вместе с работниками органов исполнительной власти выявляли неорганизованные места отдыха на воде. В выходные и праздничные дни эти дикие пляжи патрулировали инспекторы по маломерным судам.

В преддверии следующего курортного сезона муниципальные органы власти должны перевести необорудованные места массового отдыха в организованные, либо поставить там временные спасательные посты, если создание официального пляжа невозможно в силу природоохранного законодательства.

Также в МЧС хотят организовать специализированные мобильные подразделения водных спасателей, которые бы патрулировали акваторию Черного моря выходные и праздничные дни – и особенно в штормовую погоду.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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