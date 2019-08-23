640 тысяч долга по зарплате выплатят сотрудникам строительной фирмы

23 августа 2019     11
640 тысяч долга по зарплате выплатят сотрудникам строительной фирмы

В Севастополе суд взыскал с ООО “Строительная компания “ФАВОРИТ” 640 тысяч рублей долга по зарплате и компенсации морального вреда рабочим, которые были незаконно уволены из фирмы, сообщила пресс-служба прокуратуры города в пятницу.

Работодатель задолжал зарплату двум сотрудникам. Они воспользовались правами, предусмотренным Трудовым кодексом, и прекратили работу до выплаты задолженности, о чем сообщили нанимателю. Однако работодатель уволил обоих за прогул.

Помимо выплаты долга и моральной компенсации, суд восстановил рабочих в прежних должностях.

Источник: Вести.Севастополь

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