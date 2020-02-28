65 кг новой одежды без деклараций пытались ввезти в Крым с Украины

Женские блузы, платья, костюмы, кардиганы, кофты, пальто и перчатки в упаковке – в общей сложности 150 наименований вещей везли с собой в Крым мужчина и две женщины. Никаких деклараций они не заполняли.

Их задержали российские таможенники в пункте пропуска «Армянск». У каждого из пересекающих российско-украинскую границу было по 20-25 килограммов новых вещей. Правда, сначала они говорили, что это одежда для личного пользования. Потом гости полуострова заявили, что сумки с товаром им не принадлежат и что за перемещение их через границу им обещано денежное вознаграждение в размере 250 гривен каждому.

В итоге таможенники изъяли у них товар и возбудили три дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование. Назначена комплексная экспертиза.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы Крымской таможни

Источник: Вести.Севастополь