7 сентября в Херсонесе откроется Крымская подводная неделя

Открытие фестиваля запланировано на 7 сентября в летнем кинотеатре, расположенном на территории Херсонеса рядом со Свято-Владимирским кафедральным собором. В 18 часов там начнется показ фильмов, посвященных подводной археологии.

А у здания Античной экспозиции будет работать выставка «Из бездны вод, из глубины веков».

За два часа до церемонии открытия – в 16:00 посетителей музея ждет игра-квест на знание истории Херсонеса и природы Черного моря.

Крымскую подводную неделю проводит Конфедерация подводной деятельности России при поддержке межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве страны.

13 сентября в научной библиотеке Херсонеса пройдет круглый стол по проблемам изучения и сохранения подводного природного и культурного наследия Севастополя. А вечером этого же дня в античном театре состоится закрытие фестиваля.

Источник: Вести.Севастополь