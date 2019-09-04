7 сентября в Херсонесе откроется Крымская подводная неделя

4 сентября 2019     4
7 сентября в Херсонесе откроется Крымская подводная неделя

Открытие фестиваля запланировано на 7 сентября в летнем кинотеатре, расположенном на территории Херсонеса рядом со Свято-Владимирским кафедральным собором. В 18 часов там начнется показ фильмов, посвященных подводной археологии.

А у здания Античной экспозиции будет работать выставка «Из бездны вод, из глубины веков».

За два часа до церемонии открытия – в 16:00 посетителей музея ждет игра-квест на знание истории Херсонеса и природы Черного моря.

Крымскую подводную неделю проводит Конфедерация подводной деятельности России при поддержке межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве страны.  

13 сентября в научной библиотеке Херсонеса пройдет круглый стол по проблемам изучения и сохранения подводного природного и культурного наследия Севастополя. А вечером этого же дня в античном театре состоится закрытие фестиваля.

Источник: Вести.Севастополь

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