7 тысяч граждан России не пустили на Украину в 2019 году

7,3 тысячам граждан России было отказано во въезде на Украину в минувшем году, сообщила пресс-служба украинского МВД.

Каждые сутки пограничники отправляют назад 20-30 человек, фамилии которых есть в базе данных и которым запрещено пребывание на Украине, а также мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, потому что в стране в связи с военным положением продлили запрет на въезд мужчин из России, сообщает РИА Новости Крым.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал погранслужбе продолжить усиленную охрану украино-российской границы и вести контроль за россиянами, въезжающими в страну.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь