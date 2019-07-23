70 детей стали участниками фестиваля «Добрая волна» в Севастополе

23 июля 2019     16
70 детей стали участниками фестиваля «Добрая волна» в Севастополе

В Севастополе ищут особые таланты. В третий раз город принимает региональный отборочный этап благотворительного фестиваля “Добрая волна”. На сцене – дети с ограниченными возможностями здоровья. Но и зрители, и жюри говорят, об этом быстро забываешь. Победители отправятся в Казань на фестиваль Игоря Крутого.

На сцену в Севастополе выходят почти 70 детей. Многие приехали без заявок – только услышав о “Детской волне”.

«Здесь находимся мы, ответственные взрослые, которые видят таланты и вообще возможности ребёнка, и которые помогут им в будущей жизни специализироваться», – уверяет Марина Песчанская, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе.

В прошлом году Севастополь взял гран-при. Михаил Непип покорил всероссийское жюри –  на сцене он как будто прожил отдельную жизнь. И приз – сто тысяч рублей – его мама потратила на восстановление здоровья сына.

Севастополь – это второй город отборочного тура. Впереди ещё 10. “Добрая волна” прокатится по всей стране, соберёт более тысячи участников и завершится в ноябре в столице Татарстана – Казани.

Евгения Квашнина, Антон Терешкин

Источник: Вести.Севастополь

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