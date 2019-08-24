700 млн выделят на реконструкцию галереи Айвазовского в Феодосии

24 августа 2019     6
700 млн выделят на реконструкцию галереи Айвазовского в Феодосии

Около 700 миллионов рублей выделят на реконструкция галереи имени Айвазовского в Феодосии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире радио “Спутник в Крыму”.

«Галерея Айвазовского будет полностью сделана. Документы уже из экспертизы вышли…Проект согласован, финансирование есть», – цитируют Аксенова РИА Новости.

По словам главы республики, нигде в мире больше нет такой коллекции картин Айвазовского, как в Феодосии.

30 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил симферопольскому аэропорту имя Ивана Айвазовского. Его выбрали для крымского аэропорта в ходе голосования, итоги которого подвели в начале декабря. За имя художника свой голос отдало 133 154 человека, это 52% от общего числа голосов.

Фото: youtube.com

Источник: Вести.Севастополь

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