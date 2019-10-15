75 лет исполнилось со дня основания городской больницы №4

Здание уже не то, а воспоминания всё такие же яркие. В Четвёртой городской больнице отмечают 75-лет со дня основания медучреждения. Что изменилось от времен, когда не хватало ни медикаментов, ни коек, и в каких условиях лечатся пациенты и работают врачи сегодня.

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Нина Ивановна – участница Великой Отечественной войны. В 92 года здоровье отменное. Разве что профилактика не помешает. На обследование решила лечь в больницу, где в последний раз была тридцать лет назад.

«Тогда и простыней-то и не было или что. А сейчас всё так хорошо», – делится Нина Сафонова.

А до этого были моменты, когда простыни казались роскошью. Август 1944-го. Больных только перестали отправлять на Кавказ морем, больше не работают пункты неотложной помощи в пещерах. Врачи своими силами восстановили один дом и открыли официальную страницу истории Четвёртой горбольницы.

Сейчас – ателье и продуктовый магазин. А тогда здесь находилась больница на 25 коек. Принимали пять штатных специалистов, и даже зубной врач. А больных зачастую привозили на телеге.

У фельдшерской службы была даже своя лошадь. Позже её заменили машины. Первым фрагментам этой мозаики, из сотен фотографий, почти 75 лет.

Не подписаны годы, о которых они говорят. Но по фотографиям-то мы можем понять, о каких годах идёт речь.

От подсобного помещения – до целого медгородка. 260 коек – максимум зафиксировали в 80-х. Сейчас – в половину меньше. Хотя отделения на снимках ещё можно узнать.

«Сегодня в этом корпусе располагается 45 коек. А в 80-е годы было 60. Мы 45 располагаем сегодня с трудом! Удивительно, где были все эти койки, где лечились все эти люди», – удивляется главный врач городской больницы №4 Валентина Гавриляк.

К некоторым зданиям до сих пор есть деревянные пристройки. Где-то было отделение, а сейчас буфет. Требования к стандартам с того момента ощутимо выросли.

Ирина Ломонос тоже помнит время, когда не хватало простыней. 30 лет назад пришла работать почти случайно. Судьбу тогда ещё студентки в поисках вакансии решил один визит в гинекологическое отделение. И одна встреча. С акушеркой, которая помогла Ирине появиться на свет.

«Ты пришла работать медиком? Ну ты молодец! Вот что она мне сказала. То есть, очень рады были встрече друг друга, потому что она каждого ребёнка запоминает. Всё-таки это же когда человек рождается, запоминает мол, я у тебя принимал роды, ты родился на моих руках», – рассказывает Ирина Ломонос.

А позже и сама Ирина родила дочь, конечно же, в своём отделении. Которое скоро изменится до неузнаваемости. В «четвёрке» готовятся к капитальному ремонту. Ящики с новым оборудованием стоят в коридорах, в кабинеты их не переносят. Помещения готовят к приходу рабочих. А проверенные временем аппараты пока не убирают. Они ещё пригодятся.

Особенно много раритетов в кабинете физиотерапии. Есть техника даже старше, чем некоторые сотрудники больницы, допустим, аппарат для УВЧ-терапии. 1973-го года выпуска. И он до сих пор работает.

Зато в кабинетах УЗИ нет ни одного медицинского аппарата старше 2014 года. Допустим, вот этот новенький, только из коробки аппарат для УЗИ-обследования детей. Причём он портативный, можно взять с собой на выезд, что особенно актуально для сельской зоны.

Там за здоровье жителей в первую очередь отвечают сотрудники ФАПов. В ведении врачей четвёртой горбольницы восемь таких оранжевых зданий. Фельдшер Лилия Гаращенко часто вспоминает своего дедушку. Он был корабельным врачом. Когда твой округ почти 500 человек, жители двух сёл, его верность делу – хороший пример. В новом фельдшерско-акушерском пункте тепло и уютно. Не чета тому старому домику.

В здании бывшего ФАПа в селе Фруктовое Лилия проработала почти 10 лет. Познакомилась здесь с будущим мужем. И сейчас иногда заглядывает – смахнуть пыль.

«Мне обещали отдать его под жильё. А закрыт он был из-за того, что здесь печное отопление. Даже дрова, вот тут, остались», – показывает фельдшер Лилия Гаращенко.

Против печи в своём доме Лилия точно ничего не имеет. И дочери уже пообещала собственную комнату. Решила, что она будет в бывшей процедурной.

Евгения Квашнина, Наталья Бабкевич, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь