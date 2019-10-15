80% посетителей видят положительные изменения в Херсонесе

В социальной сети ВКонтакте более 3000 человек ответили на вопрос, как они оценивают изменения в Херсонесе за последнее время.

Среди респондентов: севастопольцы, крымчане и туристы, посетившие музей-заповедник в этом или прошлом сезоне.

Оценки по итогам пяти дней опроса оказались следующими:

50,75% – отлично,

18,66% – хорошо,

12,76% – средне,

17,93% – негативно.

Чтобы учесть мнение всех заинтересованных севастопольцев, музей-заповедник открывает сбор предложений по улучшению работы Херсонеса. Свои отзывы и идеи можно направлять на электронную почту: hersones-press@yandex.ru

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь