80% посетителей видят положительные изменения в Херсонесе

В социальной сети ВКонтакте более 3000 человек ответили на вопрос, как они оценивают изменения в Херсонесе за последнее время.
Среди респондентов: севастопольцы, крымчане и туристы, посетившие музей-заповедник в этом или прошлом сезоне.
Оценки по итогам пяти дней опроса оказались следующими:
50,75% – отлично,
18,66% – хорошо,
12,76% – средне,
17,93% – негативно.
Чтобы учесть мнение всех заинтересованных севастопольцев, музей-заповедник открывает сбор предложений по улучшению работы Херсонеса. Свои отзывы и идеи можно направлять на электронную почту: hersones-press@yandex.ru
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь