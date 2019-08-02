810-ой бригаде морской пехоты Черноморского флота вручили Полковую чашу

Церемония прошла сегодня днем в бухте Казачьей – там расположен военный городок бригады морской пехоты. Кроме ветеранов воинской части, туда пригласили врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и председателя Законодательного собрания города Екатерину Алтабаеву, а также семьи военнослужащих.

Полковая чаша Минобороны вручается по приказу министра высшими должностными лицами военного ведомства. 810 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты стала первым подразделением Черноморского флота и Южного военного округа, получившим такую награду.

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