810-ой бригаде морской пехоты Черноморского флота вручили Полковую чашу

2 августа 2019     3
810-ой бригаде морской пехоты Черноморского флота вручили Полковую чашу

Этот знак воинской доблести, которым с прошлого года начали награждать лучшие воинские части России, привез в Севастополь заместитель министра обороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. 

Полковая чаша Минобороны вручается по приказу министра высшими должностными лицами военного ведомства. 810 отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты стала первым подразделением Черноморского флота и Южного военного округа, получившим такую награду.

Церемония прошла сегодня днем в бухте Казачьей – там расположен военный городок бригады морской пехоты. Кроме ветеранов воинской части, туда пригласили врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и председателя Законодательного собрания города Екатерину Алтабаеву, а также семьи военнослужащих.


Источник: Вести.Севастополь

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