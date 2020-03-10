9 марта в Крыму был побит температурный рекорд 45-летней давности

10 марта 2020     19
9 марта в Крыму был побит температурный рекорд 45-летней давности

8 и 9 марта стали самыми теплыми днями на Крымском полуострове за последние десятилетия.

Как сообщили агентству «Крыминформ» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта воздух в Симферополе прогрелся до 25,2 градуса, это на 5,2 градуса выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован 8 марта 1999 года. Тогда в Международный женский день было +20.

9 марта столбик термометра поднялся до 25,3 градуса и побил еще один – более старый – рекорд. Предыдущий абсолютный максимум был зарегистрирован 9 марта 1975 года, тогда в Симферополе воздух прогрелся до +22,6 градуса.

Сегодня к вечеру на полуострове похолодает. Если днем на солнце +18, то ночью пойдет дождь, и температура опустится до +10. На следующей неделе похолодает еще сильнее: днем не выше +8, и синоптики даже обещают дождь со снегом. Такая довольно прохладная погода продержится до конца марта. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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