9 октября пройдут первые четвертьфиналы Кубка Крымского футбольного союза

В среду, 9 октября, на полуострове состоятся первые четвертьфиналы розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2019/20.

9 октября сыграют первые четвертьфиналы Кубка Крымского футбольного союза

В среду, 9 октября, на полуострове состоятся первые четвертьфиналы розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза сезона-2019/20.

Встречи пройдут в Севастополе, Симферополе, Керчи и Ялте. В 15:00 начнётся игра ялтинского «Инкомспорта» на домашнем поле с «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии. В это же время стартует матч в Керчи, где «Океан» встретится с ФК «Евпатория».

В 16:00 в Севастополе одноимённый клуб сыграет с бахчисарайским «Кызылташем». И в 18:00 состоится игра в пгт Аграрное, где «Крымтеплица» из Молодёжного примет «Гвардейца» из Скворцово.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь