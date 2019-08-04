90 лет исполнилось композитору Якову Машарскому

Сегодня одному из самых известных жителей Севастополя Якову Машарскому исполняется 90 лет. Он родился в Донецкой области в Дебальцево. С конца 1940-х начал служить на Черноморском флоте, затем на Камчатке. Там же был издан его первый сборник. Затем Яков Машарский вернулся в Севастополь и остался верен городу – и в своем творчестве, и в активной жизненной позиции.

Чувствую себя бодрым и в 90 – признается Яков Машарский. Любит ходить пешком, заядлый турист, но все же главная его страсть – музыка. Первыми инструментами были аккордеон – трофейный, из Германии и труба.

«Прихожу однажды в парк, там играет духовой оркестр, стою слушаю внимательно, дирижер спрашивает – играл раньше? Да. На чем? На трубе. А ну-ка садись. Оркестр был – все военнослужащие, кто без ноги, кто без руки. Сыграл – они говорят – хороший звук», – говорит Яков Машарский, композитор, заслуженный деятель искусств Крыма.

После была служба в Севастополе и на Камчатке. Там же появился его первый сборник – в 1971, а уже через три года Якова Машарского перевели обратно в Севастополь. Здесь он нашел свою судьбу, город стал для него источником вдохновения на долгие годы. Он написал музыку к более чем 20 спектаклям, шли они почти во всех городах Советского союза. Более 200 оркестровых произведений и песен, их исполняли: Иосиф Кобзон, оркестр Леонида Утесова, ансамбль Военно-Морского Флота. С Людмилой Зыкиной у Якова Марковича – особая дружба.

«Прихожу я на концерт и вдруг знаменитый конферансье, Олег Милявский, после того, как она спела мою песню “Жена моряка”, а кто автор он не объявил. Она спела, ей аплодируют, и вдруг Олег Милявский говорит, странное дело, раньше ездили в Москву за песнями, а теперь приехали из Москвы за песней, а песня-то хорошая, а написал ее флотский офицер, который сидит в зале – Яков Машарский», – говорит Яков Машарский, композитор.

Сегодня Яков Машарский свою жизнь не мыслит без концертов для детей. После распада Советского союза оказалось, что в дефиците – детский репертуар. Призвав на помощь поэта Владимира Орлова и других, Яков Маркович создал целый сборник – для школьников.

«Заканчиваются все концерты мои “Ребята севастопольской прописки”. Я сижу на сцене, гляжу, и вижу как зал поет эти песни. Бывшие дети стали мамами, бабушками, дедушками, и они поют эту песню. Это так приятно видеть и чувствовать», – говорит Машарский.

И в свой день рождения, принимая поздравления от близких и далеких, но преданных поклонников, не устает повторять слова любви – родному городу.

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Ксения Егорова, Антон Кузнецов, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь