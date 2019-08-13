94 года исполнилось защитнику Севастополя Борису Малько

94 года сегодня исполнилось известному севастопольцу, ветерану Великой Отечественной войны Борису Малько. С днём рождения его поздравили активисты ветеранских организаций, представители законодательной и исполнительной власти города.

Свой боевой путь Борис Малько начал в августе 1942 года 17-летним подростком в составе минно-саперного батальона Северо-Кавказского фронта. Вместе с танковой дивизией молодой сапёр прошёл от Моздока до Краснодара. Потом были Керчь, Феодосия, Ялта, Севастополь.

5 мая 1944-го Борис Малько принимал участие в штурме Сапун-горы. В честь 75-й годовщины этого события журналисты “Вести Севастополь” подготовили большой цикл интервью с ветеранами – “Они видели войну”. Первое интервью которое вышло в эфир было как раз с Борисом Павловичем. И сегодня начинаем повтор этого цикла.

Источник: Вести.Севастополь