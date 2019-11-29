95 лет архитектору, которому Севастополь обязан своей элегантностью

95 лет сегодня исполнилось легендарному севастопольскому архитектору Адольфу Шефферу – человеку, который фактически создал центр города в том виде, какой он есть сейчас.

«Если снять бетон и плитку инкерманского камня, получается как бы основание Эйфелевой башни», – Адольф Шеффер мысленно раздевает арку на улице Генерала Мельника.

В основании сооружения корабельная сталь, его делали рабочие судоремонтного завода. В 1983-м Севастополь готовился широко отпраздновать свое двухсотлетие. Планировалось разместить в городе двести памятников. Адольф Львович решил создать что-то монументальное, что не потеряется в городском ландшафте.

Триумфальная арка на въезде в Севастополь

«Весь градостроительный совет, все 25 человек поддержали проект. Мало того, некоторые архитекторы просили его в свои проекты: например, в Парк Победы. Я говорю: куда в Парк Победы, это должно быть на въезде в город!”, – вспоминает Адольф Львович.

Почти весь центр Севастополя придумал Шеффер. Ансамбль трибун на Приморском бульваре, здание Пассажа, корпус Гидрофизического института, обелиск Городу-герою. Кстати, “Штык и парус” мог появиться на площади Нахимова, но в итоге его решили разместить на мысе Хрустальный. Адольф Львович сначала был против – убедила супруга.

«Она сказала: соглашайся, перестань свой Гидрофиз выпячивать, сделай нормальный обелиск!»- рассказывает архитектор.

Обелиск разрабатывали вместе с группой киевских архитекторов и скульптором Станиславом Чижом. В итоге получился макет “один к ста”.

«Мы смотрим на него и говорим друг другу: он кургузый. 50 сантиметров – вот такая толщина паруса. Когда его построят, это же будет какой-то мастодонт, непонятный абсолютно! – рассказывает Шеффер о том. как создавался «Штык и парус». – Станислав, как скульптор, начал стругать гипс. Постругал одну сторону, повернули – ужас! Начали строгать вторую сторону, третью. Постепенно настругали до того состояния, каким мы его видим сейчас».

“Штык и парус” на мысе Хрустальный

За архитекторами внимательно следил горком партии: любое отклонение от проекта воспринималось как провокация.

«Я стал менять, мне говорят: мы вас повесим на этом обелиске, если вы вовремя не сдадите! Когда сдавали арку, секретарь горкома говорил: мы вас повесим на этой арке!”. В общем, на чём-то ещё. Три раза меня вешали», – сейчас уже с улыбкой вспоминает Адольф Львович.

Он никогда не боялся отстаивать своё видение архитектуры. В 95 лет Адольф Львович по-прежнему консультирует современников по вопросам реставрации обелиска на Камчатском люнете и здания Пассажа. Переживает за судьбу фасадов центральных зданий.

Пассаж Центрального рынка

«Я очень боюсь за фасады, что сейчас хотят фасады эти реставрировать. Зачем их реставрировать, прекрасные фасады! У нас нет лицензированных реставраторов! Достаточно пескоструйным аппаратом для очистки воспользоваться, я не понимаю, почему им не пользуются!», – удивляется Шеффер.

Из кипы документов появляется эскиз, про который Адольф Шеффер впервые рассказывает в интервью: памятник военным строителям. Богатым пьедесталом будет Синопская лестница, на торжественные колонны водрузят фронтон. В центре бронзовая плита с посвящением. Эта задумка по своей сути автобиографична – о тех, кто восстанавливал Севастополь и сделал его не только строгим, но и элегантным.

Ростислав Колмагоров, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь