97 лет исполнилось освободителю Севастополя Иван Патуку

Свой 97-й день рождения отмечает сегодня Иван Патук. Разведчик, участник штурма Сапун-горы в 1944 году. Поздравить известного горожанина сегодня приехали ветераны, представители власти, культуры.

Иван Иванович прошел трудный боевой путь: выпускником Харьковского пехотного училища отправился на фронт, освобождал Крым, Белоруссию, Прибалтику. После войны продолжил службу кадровым офицером. Сейчас Иван Патук возглавляет ветеранскую организацию защитников и освободителей Севастополя. В этом году он вместе с Константином Кржеминским написал книгу на основе воспоминаний участников тех событий. Экземпляры рукописи под названием “Сильные духом” раздадут школам и библиотекам.

«Я не высокий специалист писать. Я по военным вопросам больше подготовленный решать ружьём и настоящим умом. И радостью, после того, как осуществить задуманное», – сказал Иван Патук, ветеран Великой Отечественной войны.

Источник: Вести Севастополя