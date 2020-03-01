97% россиян поддерживают конституционные изменения в сфере медицины

Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Дата согласована в Государственной Думе, среда объявлена выходным днём. Между тем, согласно данным центра изучения общественного мнения, сегодня уже почти 80% россиян знают о предстоящем голосовании, 66% опрошенных планируют принять в нем участие.

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Предложения по поправкам в Конституцию продолжают поступать. Об этом стало известно на очередной встрече рабочей группы с Президентом. Общее количество приближается к 1 тысяче, а срок приёма продлён до 2 марта. На первом месте обращения, посвященные закреплению гарантий социального обеспечения в Основном законе. За их обсуждением следит вся страна.

«С точки зрения социальных гарантий – важнейшая инициатива, и я уверен, что такое решение будет принято, его поддержат и севастопольцы и все россиян. Это то, что в Конституции будет зафиксировано, что доход не может быть ниже прожиточного минимума», – говорит врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Безусловно, индексация пенсионного обеспечения – это тоже очень важный момент, и сейчас обсуждался недавно на заседании комиссии вопрос о том, как будет индексация происходить. Но не реже одного раза в год. И, наверное, эта поправка будет поддержана», – подчеркнула член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Екатерина Алтабаева.

Эти поправки в Основной закон, по данным социологов, поддерживают 97% процентов россиян. Также наибольшую предварительную «народную» поддержку получили гарантия доступности и качества медицинского обслуживания, обеспечение целостности территории страны, внимание государства к институтам семьи и детства. Окончательный вариант поправок будет сформулирован и принят депутатами Государственной Думы, но при важном условии.

«Закон о поправках в Конституцию будет принят только в том случае, если результаты плебисцита всероссийского голосования будут положительными, если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения», – пояснил Президент РФ Владимир Путин.

Учитель истории двадцать седьмой севастопольской школы рассказывает о прошлом и настоящем Конституции и о смысле того, что должно быть прописано в Основном законе. На круглый стол в местную библиотеку пришли люди разных возрастов и профессий. Тема, которую сегодня активно обсуждают и в больших коллективах, и на таких камерных собраниях – поправки и предстоящее голосование.

«Я считаю, что поправки, которые сейчас рассматриваются по Конституции, они давно назрели. Необходимость в них есть, и поэтому народ должен сказать своё слово, чтобы потом была действительно Конституция названа народной, как она и должна быть. И я обязательно приму участие, и моя семья пойдёт», – рассказал Борис Дякин. «Хотелось бы, конечно, чтобы побольше поправок, потому что у людей много назрело за такое количество лет, жизнь меняется. Но посмотрим, голосовать пойдём обязательно», – говорит Ольга Реченко.

Работа над поправками продолжается. Владимир Путин попросил экспертов встречаться с людьми и общественными организациями в регионах. По мнению Президента, граждане России должны понимать суть изменений, чтобы сделать свои выводы и высказать своё мнение на голосовании.

Дмитрий Туркин, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь