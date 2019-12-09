«Adiz» закрывают: из торгового центра на 5 км предприниматели вывозят товары

9 декабря 2019     21
«Adiz» закрывают: из торгового центра на 5 км предприниматели вывозят товары

Ситуацию с торговым комплексом «Adiz» на ул. Хрусталева, 177 “а” обсуждали на заседании правительства Севастополя. Двухэтажное по документам, а в действительности трехэтажное с цокольным этажом здание работает, будучи невведенным в эксплуатацию. 

О результатах проведенного выездного информационно-аналитического мероприятия по данному объекту доложил заместитель губернатора Алексей Парикин.

«Общее количество сотрудников, работающих в этом здании, 42 человека, семь организаций находятся в нем, торгуют мебелью, одеждой, продуктами питания, золотом, детскими игрушками, посудой. Два года уже ему», – сообщил Парикин.

По его словам, по вопросам трудоустройства персонала уже проведены беседы с руководством торговых сетей, представленных в городе.

Вице-губернатор Владимир Базаров сообщил,  что в пятницу выписали предписание об отключении электроэнергии, дали три дня, и сегодня срок закончился. Как только предприниматели соберут вещи, вывезут продукты, свет и воду отключат. Кроме того, всем ресурсоснабжающим организациям дано поручение: все объекты, где выдано разрешение на подключение по временной схеме лишь на проведение строительных работ, проверить, введены они в эксплуатацию или нет, – добавил Базаров.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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