BMW X7 крымского миллионера стал участником массового ДТП

Накануне вечером на трассе «Таврида» столкнулись четыре легковых автомобиля, ехавших в одном направлении.

Как сообщает Крыминформ, внедорожник Volvo XC90 резко перестроился из полосы для поворота налево в основную, но не смог вовремя затормозить и въехал в Peugeot 408. В Volvo в свою очередь врезался Kia Sorento, у него уже не осталось пространства для торможения, и четвертым в эту вереницу машин въехал BMW X7. По информации агентства, он принадлежит крымскому бизнесмену Иосифу Файнгольду. За рулем был личный водитель миллионера, а в салоне – супруга, которую с переломом правой руки доставили в Феодосийскую горбольницу.

Фото агентства Крыминформ

Источник: Вести.Севастополь