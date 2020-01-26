Cевастопольская Ассоциация медсестер отметила юбилей

Исполнилось 10 лет со дня основания Ассоциации. На торжественном собрании лучшим медсестрам города вручили грамоты и благодарности.

Сейчас общественная организация насчитывает около 800 сотрудников. Ассоциация объединила специалистов сестринского, акушерского, лечебного, а также лабораторного дела. Они ставят перед собой несколько задач – повысить роль профессии в системе здравоохранения, создать условия для профессионального роста, а также возрождение и поддержание традиций сестринского милосердия и медицинской этики.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь