C 2020 года клиники Севастополя не смогут работать без лицензии

Департамент здравоохранения Севастополя просит больницы как можно быстрее получить лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В городе 124 медицинских организации имеют лицензии, 160 ведут деятельность на основе уведомлений, что допускалось в Крыму и Севастополе, но такой порядок работы закончится 1 января 2020 года.

Перечень документов и сведений, необходимых для прохождения процедуры лицензирования, размещен на сайте Департамента здравоохранения https://dzs.sev.gov.ru/litsenz.php. По всем вопросам можно обращаться к профильным специалистам по телефону +7 (978) 071-51-19.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь