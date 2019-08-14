Danone и PepsiCo опровергли информацию, что крымчане не могут устроиться к ним на работу

14 августа 2019     14
Danone и PepsiCo опровергли информацию, что крымчане не могут устроиться к ним на работу

Несмотря на санкции, два крупнейших пищевых гиганта не отказывают в трудоустройстве выпускникам крымских вузов, заявили в компаниях.

Информация о том, что компании Danone и PepsiCo в России якобы отказываются принимать на работу людей с дипломами крымских вузов, была озвучена на молодежном образовательном форуме “Территория смыслов”. На это тут же отреагировали в МИДе России, передает РИА Новости.  

В министерстве иностранных дел пояснили, что дипломы крымских вузов обладают тем же статусом, что и документы об образовании, выданные на территории других регионов России.

Испугавшись, что их заподозрят дискриминации жителей Крыма, Danone и PeopsiCo поспешили объяснить, что это не так и предоставили в МИД список вузов Крыма, выпускники которых сейчас работают в компании. Это Национальная академия природоохранного и курортного строительства, медицинский колледж Крымского государственного медицинского университета, Крымский государственный агротехнологический университет, а также Крымский техникум пищевой промышленности.

“Мы рады, что PepsiCo и Danone публично отреагировали на наш сигнал и заверили, что выпускники вузов Республики Крым не подвергаются дискриминации при трудоустройстве”, — сообщили в МИДе.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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